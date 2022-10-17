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المرأة

النجمات يتنافسن على سجادة الـ"موريكس دور" الحمراء.. إليكم أبرز الإطلالات (صور)

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:00
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تحت عنوان "انهض يا لبنان"، كرّم حفل الـ"موريكس دور" في دورته الـ22 أبرز الوجوه الفنية المعروفة من داخل كازينو لبنان.

وتوافد عدد كبير من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء التي شهدت تنافساً ليس على الصعيد الفني، بل على الصعيد الجمالي. فقد اختارت النجمات إطلالات مميزة تناسب أجواء الحفل.
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لطيفة التونسية
أطلّت لطيفة التونسية مرتديةً جمبسوت زهري بالحبيبات اللامعة من تصميم نجا سعادة، تميّز بقصّة اوف شولدر بالأكمام الطويلة. ونسّقت مع إطلالتها هذه مجوهرات من Nsouli Jewelry، اقتصرت على الأقراط، الخاتم والعقد الكبير. فيما اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان مع الخصلات الأمامية المنسدلة، ومكياج أبرز عينيها وشفاهها.


سيرين عبد النور
اختارت سيرين عبدالنور فستاناً لامعاً زهري اللون من تصميم طوني ورد بياقة عالية وجامدة. كما اعتمدت مجوهرات من "سيلفي صليبا"، بدت من خلالها ناعمة مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض على مستوى شعرها، ومكياج عيون سموكي.
 
كارول سماحة
بفستان ضيّق باللون البنفسجي من تصميم طوني ورد أيضاً، أطلّت كارول سماحة بياقة سوداء منخفضة على شكل طيات، أو Cowl Neck وترافق التصميم مع برا مزيّنة بالحبيبات البنفسجية اللامعة. أمّا شعرها فاختارت له تسريحة بسيطة وأبقته مموّجاً ومنسدلاً على كتفيها مع مكياج ناعم.


أنابيلا هلال
قدّمت أنابيلا هلال الحفل بفستان ذهبي من توقيع زهير مراد كسته الحبيبات البراقة بأكمله، وأضافت من أناقته تفاصيل مموّجة. واكتفت هلال بالأقراط المنسدلة من Bonja by Anthony Bonja، وبتسريحة الشعر المنسدل مع الفرق النصفي من توقيع رنزي زغيب ومكياج ترابي من فادي قطايا.


ايدا ايجي
للدراما التركية مكانها في الحفل، فقد حضرت بطلة مسلسل التفاح الحرام الممثلة التركية ايدا ايجي بفستان طويل من الساتان باللونين الأبيض والأسود، مكشوفاً عند الأكتاف ومن دون أكمام، وبشق جانبي. وأبقت الممثلة التركية على شعرها مالساً فيما اعتمدت مكياجاً من لمسات بسام فتوح وأقراط صغيرة من الماس واللؤلؤ مع العقد والسوار.


ماغي بو غصن
اختارت ماغي بوغصن فستاناً من دون أكمام باللون الأسود من Labourjoisie بالقماش المخمليّ. كما اعتمدت مجوهرات من الماس من Nsouli Jewelry وتسريحة النصف رفعة، مع مكياج قوي من لمسات الخبير داني كامل.


الهام شاهين
أطلّت الممثلة المصرية الهام شاهين بفستان اسود بتفريغات على شكل أزهار مع قراط منسدلة وكبيرة. واعتمدت الشعر الكيرلي المنسدل ومكياجاً قوياً لفت الانتباه فيه احمر الشفاه البرغندي القوي.
المصدر: جمالك
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