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المرأة

شيرين تطل من نافذة غرفتها في المستشفى وتلقي التحية لحسام حبيب!

Lebanon 24
17-10-2022 | 05:00
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انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها الفنانة المصرية شيرين عيد الوهاب من نافذة غرفتها وهي تحيي طليقها الفنان حسام حبيب.
 
وظهر في الفيديو حبيب مع المنتجة المصرية سارة الطباخ وهما يقفان امام المستشفى، فظهرت شيرين من نافذة غرفتها وألقت التحية عليهما.
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وكان حبيب والطباخ يناديان شيرين باسمها مؤكدين أنهما سيخرجانها من المستشفى.
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