لماذا عليك تطبيق واقي الشمس في الشتاء؟

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قد تعتقدين ألا أهمية لتطبيق واقي الشمس في فصل الشتاء، لأن الشمس تصبح أقلّ حدّية خلاله وتسيطر الأجواء الباردة على المناخ، إلا أنذا الإعتقاد خاطئ.فالأشعة ما فوق البنفسجية تخترق السحب في الشتاء أيضاً وتؤثر بشكل سلبي جداً على البشرة فتساهم بظهور علامات الشيخوخة بشكل مبكر مثل التجاعيد، والبقع الداكنة والتصبغات.من هنا، يوصى باستخدام واقي الشمس الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية UVA/UVB، والضوء الأزرق الذي يلحق أضراراً كبرى بالجلد.