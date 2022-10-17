نجوى كرم: "الشرق على الصدق والوفا رباني"

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تفاعل جمهور الفنانة نجوى كرم معها في ديترويت الأميركية بشكل كبير، لدى سماعهم كلمة لبنان في الموال الذي غنته في حفل مكتمل العدد.وجاء في الموّال: ""قالوا مهما كنت بالهوى وبالقدر عالي الشانعندي بروحي شموخ ارزة وسنديانةمن الشرق اصلي اناو اسم البلد لبنانوهيدا الشرق على الصدق والوفا ربَاني".وقدّمت كرم باقة من أجمل أغانيها مثل "عم يرجف قلبي" و"ما في نوم" و"خليني شوفك بالليل" و"مغرومة" و"بدك ترجع والله شو" والقدود الحلبية وغيرها.وستستكمل جولتها الفنية في حفل تحييه في شيكاغو في تاريخ 15 تشرين الأول.