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المرأة

نجوى كرم: "الشرق على الصدق والوفا رباني"

Lebanon 24
17-10-2022 | 11:00
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تفاعل جمهور الفنانة نجوى كرم معها في ديترويت الأميركية بشكل كبير، لدى سماعهم كلمة لبنان في الموال الذي غنته في حفل مكتمل العدد.

وجاء في الموّال: ""قالوا مهما كنت بالهوى وبالقدر عالي الشان 
عندي بروحي شموخ ارزة وسنديانة 
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من الشرق اصلي انا 
و اسم البلد لبنان 
وهيدا الشرق على الصدق والوفا ربَاني".

وقدّمت كرم باقة من أجمل أغانيها مثل "عم يرجف قلبي" و"ما في نوم" و"خليني شوفك بالليل" و"مغرومة" و"بدك ترجع والله شو" والقدود الحلبية وغيرها.

وستستكمل جولتها الفنية في حفل تحييه في شيكاغو في تاريخ 15 تشرين الأول.
المصدر: زهرة
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