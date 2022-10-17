5 أشياء لا تتغير في الرجل بعد الزواج.. يجب عليكِ تقبّلها

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قد تشعر الفتاة أن الرجل الذي اختارته ليكون شريك حياتها، لديه صفات سلبية أو مزعجة بالنسبة لها، ولكنها تطمح في تغيير هذه الصفات أو العادات بعد الزواج.بالفعل يقدم الطرفين تنازلات بعد الزواج، وكل طرف يحدث تغييرات ليصبح مناسب أكثر لشريك حياته، ولكن هناك بعض الأشياء التي يستحيل تغييرها، ولا يكون على الطرف الآخر سوى تقبّلها، أو رفض العلاقة من البداية حتى لا يهدر وقتاً ويسبب الإزعاج لشريك حياته دون جدوى.تابعي القراءة لتتعرفي على الأشياء التي لا تتغير في الرجل بعد الزواج، والتي عليكِ تقبّلها إذا كنتِ ترغبين في الاستمرار بهذه العلاقة بنجاح واستقرار.1- طبيعة الشخصيةطبيعة الشخصية لا يمكن أن تتغير بناء على رغبة شريك الحياة، على سبيل المثال إذا كنتِ مرتبطة بشخص انطوائي، فلا تأملي في أن تتغير شخصيته بعد الزواج ليصبح شخص اجتماعي، فالانطوائية هي طبيعة شخصيته التي لا يمكن تغييرها.2- العادات الماليةالعادات المالية تشمل وضع الخطط المالية قصيرة وطويلة المدى، عادات الإنفاق، القدرة على ترتيب الأولويات، أولويات الشخص نفسها، القدرة على الالتزام بالميزانية المتفق عليها، مهارة الادخار.كل هذه العادات لا يمكن تغييرها بسهولة، وغالباً لا يمكن تغييرها أبداً، فيجب الاتفاق مع الشريك قبل الزواج على جميع هذه البنود، والتأكد من عاداته المالية قبل التورط في الزواج من شخص مختلف عنكِ في هذا الأمر المهم.3- العائلةإذا لم تكوني على وفاق مع عائلة شريكك قبل الزواج، فكل ما يمكنكِ فعله هو عدم الاستمرار في العلاقة، أو البحث عن طرق للتعامل معهم بأقل قدر من المشاكل، أما أن تنتظري تغيير عائلته بعد الزواج، فهذا هو المستحيل!4- الماضيإذا كان لزوجك ماضي مزعج، يجب ان تدركي أن الماضي لا يمكن تغييره. يمكنكِ الاتفاق معه على تفاصيل المستقبل، أما الماضي فعليكِ تقبله كما هو، فهو جزء من ذكرياته، وتكوين خبراته وشخصيته الحالية.5- مساره الوظيفيكما ترغبين في الاستقلال بشأن قراراتك الوظيفية، زوجك أيضاً شخص مستقل من حقه وضع خطط لمستقبله الوظيفي، وتحديد مساره الوظيفي حسب إمكانياته وطموحاته.إذا كان لزوجك مسار وظيفي اختاره هو برغبته، ويحبه، ويرغب في الاستمرار به، فلا تتوقعي تغيير مساره الوظيفي بعد الزواج.