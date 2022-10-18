Advertisement

المرأة

شقيقات النجمات والشبه بينهن.. بعضهن صورة طبق الأصل (صور)

Lebanon 24
18-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1001455-638016819444081086.jpg
Doc-P-1001455-638016819444081086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو ان شقيقات النجمات العرب نسخة طبق الأصل عن شقيقاتهن النجمات، وأصبحن في منافسة قوية على الشهرة بسبب جمالهن والشبه الكبير بينهن.
اليكم شقيقات النجمات وشبه صادم بينهن:

Advertisement

النجمة دانييلا رحمة تتشابه بشكل ملحوظ مع شقيقتها دنيا التي تشبهها في الملامح ولون العينين وشكل الوجه بشكل كبير وواضح.

 


النجمة أمل بشوشة صدمت جمهورها بصورتها مع شقيقتها التي تبدو توأم لها، وشكك الجمهور بأن تكون الصورة مركبة نظراً للشبه الكبير بين أمل وشقيقتها مروة.



النجمة رحمة رياض لديها شقيقة تدعى نعمة تشبهها كثيراً في لون الشعر والعينين وحتى شكل الوجه وهي مقربة منها كثيراً.



كما ان شقيقة النجمة ستيفاني صليبا تبدو توأمها لناحية الملامح والإبتسامة وهي مقربة منها كثيراً وتبدو صديقتها.
 
المصدر: الجميلة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-10-18
08:00 | 2022-10-18
04:06 | 2022-10-18
02:00 | 2022-10-18
16:00 | 2022-10-17
14:00 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website