رولا شامية حديث الجمهور بآخر ظهور لها.. هل خضعت لعملية تجميل؟ (صور وفيديو)

نشرت الممثلة الكوميدية رولا شامية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت رولا بإطلالة كاجوال بالجينز وبقميص أبيض الا ان المتابعين لفتهم التغيير الكبير في شكل وجهها. وتساءل البعض ما إذا كانت قد خضعت مؤخرا لعملية تجميل في وجهها.

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يُذكر ان رولا كانت قد شاركت في مسلسل "والتقينا" الذي عرض خلال شهر رمضان على شاشة الـ mtv.