23
o
بيروت
24
o
طرابلس
11
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فرح الزاهد: هذا المرض "ضيّع حياتي"
Lebanon 24
18-10-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت الفنانة الشابة فرح الزاهد، خبرتها في التعامل مع مرض "الوسواس القهري" مؤكدة أنها أُصيبت به منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وتسبب في ضياع عدة فرص مؤثرة في مستقبلها، وطلبت التوسع في مناقشة أسباب وأعراض المرض للتحذير منه والتعريف بكل مخاطره.
Advertisement
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على قناة "dmc"، أنها كانت تقوم بفعل أشياء غريبة غير واقعية، قائلة: "بقوم أقفل الدولاب وأرجع تاني كل شوية، وبعيط عشان إخواتي بيحطوا حاجتهم جنب حاجتي".
وتحدثت عن الأضرار الناتجة عن إصابتها بالمرض، مؤكدة أنه تسبب في تأخرها في حياتها بشكل عام، والمهنية بشكل خاص بسبب خوفها من قبول أعمال، نظراً إلى تزايد الأفكار المتضاربة والمشاعر المختلفة بداخلها، قائلة "بحس إن في شخص جوايا بيقولي حاجات أعملها وأنا مش عاوزة أعملها، ولكن بضطر أعملها غصب عني في النهاية".
وأكدت الفنانة الشابة أنها لجأت لبعض الشيوخ للعلاج من مرض االوسواس القهري، بعد أن فشلت في التحسن بالأدوية، مشيرة إلى أنها تحسنت في الآونة الأخيرة وتشعر بانخفاض حدة الأعراض التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
Lebanon 24
الدولار سينخفض 10 آلاف ليرة بـ 24 ساعة.. "في حالة واحدة"
03:15 | 2022-10-18
18/10/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
Lebanon 24
عندما هدّد سلامة المصرفيين: "بدكن تسكّروا"!
22:47 | 2022-10-17
17/10/2022 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
Lebanon 24
آلاف فرص العمل وارتفاع دخل اللبناني.. هذا ما ينتظرنا اقتصادياً خلال 3 سنوات
02:30 | 2022-10-18
18/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
18/10/2022 02:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
Lebanon 24
حادثة تهزّ جبيل.. قتل زوجته ثم اختبأ في المنزل وهذا مصيره!
09:16 | 2022-10-18
18/10/2022 09:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-10-18
إلهام شاهين: مستعدة للتبرع بأعضائي قبل وفاتي
11:00 | 2022-10-18
رسالة من سمية الخشاب لمجهول: "كفايه ساديّة"
08:00 | 2022-10-18
4 أماكن لم تفكري مطلقاً في استخدام الهايلايتر عليها!
05:00 | 2022-10-18
شقيقات النجمات والشبه بينهن.. بعضهن صورة طبق الأصل (صور)
04:06 | 2022-10-18
رولا شامية حديث الجمهور بآخر ظهور لها.. هل خضعت لعملية تجميل؟ (صور وفيديو)
02:00 | 2022-10-18
بفستان وردي.. سيرين عبد النور تتألق في حفل الموريكس دور 2022 (صور)
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
19/10/2022 01:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
19/10/2022 01:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
19/10/2022 01:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact