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المرأة

فرح الزاهد: هذا المرض "ضيّع حياتي"

Lebanon 24
18-10-2022 | 14:00
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قدمت الفنانة الشابة فرح الزاهد، خبرتها في التعامل مع مرض "الوسواس القهري" مؤكدة أنها أُصيبت به منذ أن كانت في السابعة من عمرها، وتسبب في ضياع عدة فرص مؤثرة في مستقبلها، وطلبت التوسع في مناقشة أسباب وأعراض المرض للتحذير منه والتعريف بكل مخاطره.
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وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة، المُذاع على قناة "dmc"، أنها كانت تقوم بفعل أشياء غريبة غير واقعية، قائلة: "بقوم أقفل الدولاب وأرجع تاني كل شوية، وبعيط عشان إخواتي بيحطوا حاجتهم جنب حاجتي".

وتحدثت عن الأضرار الناتجة عن إصابتها بالمرض، مؤكدة أنه تسبب في تأخرها في حياتها بشكل عام، والمهنية بشكل خاص بسبب خوفها من قبول أعمال، نظراً إلى تزايد الأفكار المتضاربة والمشاعر المختلفة بداخلها، قائلة "بحس إن في شخص جوايا بيقولي حاجات أعملها وأنا مش عاوزة أعملها، ولكن بضطر أعملها غصب عني في النهاية".

وأكدت الفنانة الشابة أنها لجأت لبعض الشيوخ للعلاج من مرض االوسواس القهري، بعد أن فشلت في التحسن بالأدوية، مشيرة إلى أنها تحسنت في الآونة الأخيرة وتشعر بانخفاض حدة الأعراض التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق.
 
المصدر: سيدتي
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