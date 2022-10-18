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المرأة

إلهام شاهين: مستعدة للتبرع بأعضائي قبل وفاتي

Lebanon 24
18-10-2022 | 16:00
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أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل بعد تصريحاتها عن إمكانية تبرّعها ببعض أعضائها قبل وفاتها، وذلك بعدما أعلنت عن أول الأعضاء التي من المقرر أن تتبرع بها بعد وفاتها.

وقالت إلهام خلال لقائها مع قناة onetvlebanon: "أول شيء سأتبرع به بعد وفاتي هو قلبي، ولو كان ينفع أديه لحد كانت هتبقى أمي، لأنها كانت تعاني من مشكلات في القلب، وكانت تحتاج حينها لمن يتبرع لها به، ولكنها توفيت".
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وأضافت: "كان صعب أتبرع لوالدتي بقلبي لأن ده مينفعش يحصل إلا بعد وفاتنا، ولكن الكبد والكلى مستعدة للتبرع بيهم وأنا على قيد الحياة في أي وقت إن لزم الأمر".
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