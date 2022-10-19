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المرأة

فيكتوريا بيكهام تزيل وشم اسم زوجها ديفيد بيكهام..هل انفصلا؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:00
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اثارت مصممة الازياء العالمية فيكتوريا بيكهام جدلا واسعا حول انفصالها عن زوجها لاعب كرة القدم الانكليزي ديفيد بيكهام، وتحديداً بعد ازالتها وشما عن معصمها بأول حرفين من اسم زوجها ديفيد بيكهام.

وفي اول تعليق لها على الموضوع، نفت فيكتوريا نفيا قاطعا انفصالهما، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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وورد في تقرير الصحيفة أن فيكتوريا بيكهام أوضحت أن سبب إزالتها هذا الوشم هو أنه لم يعد جميلاً بعد مرور عدة سنوات عليه.

وقالت فيكتوريا إن الحبر تلاشى بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، فقررت الخضوع للعلاج باللايزر من أجل إزالة الوشم بشكل كامل، وعليه فإن الأمر كان لدواعٍ جمالية فقط ولا ينطوي على أي تغيير في علاقتها مع زوجها ديفيد بيكهام.
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