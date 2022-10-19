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المرأة

بدت بحال أفضل: شاهدوا آخر ظهور للفنانة دينا حايك.. نجمة شهيرة زارتها في منزلها (صورة)

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:16
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زارت الممثلة القديرة ليليان نمري الفنانة دينا حايك في منزلها، وذلك بعد اعلان إصابة الأخيرة بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج الكيماوي.

 

ونشرت دينا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام برفقة نمري حيث احتفلت بعيد ميلاد الأخيرة وعلقت عليها بالقول: "حبيبتي انشالله ضلك تضوي شموع فرح وسعادة ونجاح وانشالله هالضحكة ما تفارق وجك وقلبك الابيض.. تشرفت بزيارتك وانبسطت انوا طفينا شموع عيدك سوا وهيدا اقل شي انت بتستاهلي كل التكريمات والحب لانك نجمة كبيرة بقيمتك وتواضعك ونحنا منشوف حالنا فيكي".

 

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A post shared by Dina Hayek (@dinahayekofficial)

 
 

فردت عيها ليليان بالتعليق التالي: "يا غالية الله يحميكي ويباركك بتعرفي محبتك شو كبيرة لانك بنت بيت ومحبي ومن اجمل الاصوات اللي رح ترجع تنور الساحات كلها ، فرحتي كانت كبيرة بوجودي بهالبيت الدافي المليان حب وايمان الله يخليليك امك واخوتك وولاد اخوتك ان شالله يضلوا معبيين الدني فرح بوجودك بحبكن كتير وبتخلص الدني".

 

وبدت دينا بحال أفضل وذلك بعد انتشار صورها في المستشفى وهي تخضع للعلاج.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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