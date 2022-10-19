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المرأة

رزان مغربي تحصل على الجنسية المصرية.. وتعليق غريب!

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:00
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كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن سعادتها بحصولها رسمياً على الجنسية المصرية، واستخراجها بطاقة الرقم القومي.

وقالت رزان مغربي في تصريحات صحافية: "الحصول على الجنسية المصرية شرف لأي شخص، فقد سعدت بانتمائي لمصر من اللحظة الأولى لقدومي إليها وإقامتي فيها".
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وأضافت: "شعوري بحصولي على الجنسية المصرية يشبه شعور الأم التي كانت تنتظر مولودها، وفي الحقيقة كنت أشعر بأنني مصرية، وفوجئت بأن المشاهدين والجمهور يشعرون أيضاً بذلك، فحين ذهبت لإنجاز الأوراق الخاصة بالرقم القومي كنت سعيدة وأصررت على استخراج هذه الأرواق بنفسي".

المصدر: لها
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