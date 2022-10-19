التوتر يحرمك من الحمل

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هل تحاولين الحمل دون فائدة؟ قد يكون شعورك بالتوتر هو سبب تأخير حملك وحرمانك من الصغير الذي تنتظرينه بفارغ الصبر.ففي دراسة صينية شملت 444 امرأة تسعين نحو الحمل، وأظهرت النتائج أن السيدات اللاتي يعانين من التوتر، والذي يتم قياسه عبر فحص مستويات هرمونات الكورتيزول والنورأدرينالين في الدم، حصلن على فرص أقل في الحمل.وتم تقييم مستوى التوتر على مقياس من 1 إلى 10، ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي بلغ قياس التوتر لديهن 9 من 10، لم يحصلن على فرصة الحمل خلال عام. مما يعني أن التوتر له علاقة بزيادة نسبة الخصوبة، حيث أن العلاقة بين التوتر والخصوبة عكسية، عندما يزيد التوتر تقل الخصوبة، والعكس.لذا إذا كنتِ تحاولين الحمل، وليس لديكِ مشاكل عضوية تقلل فرص حملك، حاولي الاسترخاء والابتعاد عن مصادر التوتر في حياتك، حتى تعززي فرص حملك.