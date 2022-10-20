4 أعراض تصيبك بالقلق.. ولكنها ليست دليل على الإصابة بسرطان الثدي

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من المعروف أن الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، يعزز فرص الشفاء، لذا تهتم كل امرأة بالفحص الدوري، وظهور أي أعراض على الثدي، يصيبها بالقلق الشديد.من المهم طبعاً الاهتمام بأي أعراض غريبة أو مزعجة تظهر على الثدي، والمسارعة بالفحص الطبي، ولكن يجب أن تعرفي أن هناك بعض العراض التي تبدو غريبة ومزعجة، ولكنها لا تكون دليلاً على الإصابة بسرطان الثدي، بل تكون أعراضاً لأمور أخرى سوف نذكرها لكِ في المقال. فقط اهدئي ولا تستسلمي للقلق الشديد. وتابعي القراءة.1- الشعور بألم في الثديالشعور بألم في الثدي أمر طبيعي في مواعيد الدورة الشهرية، أو نتيجة ارتداء حمالة صدر ضيقة، أو استخدام وسيلة حمل هرمونية لمدة طويلة. أيضاً يمكن أن يسبب تغيير النظام الغذائي، وخاصة عند التوقف عن تناول الكافيين، ولكن جميع هذه الأسباب الطبيعية تسبب الشعور بألم في الثدي لأيام قليلة. لذا فاستمرار الشعور بالألم لفترة طويلة يستدعي الفحص الطبي لمعرفة سبب هذا الألم.2- خروج إفرازات من حلمة الثديتخرج إفرازات من حلمة الثدي بشكل طبيعي أثناء الحمل أو الرضاعة، أما في غير أوقات الحمل والرضاعة، فقد يكون السبب وراء إفرازات حلمة الثدي هو عدوى بكتيرية، أو ورم في الغدة النخامية، أو استخدام دواء جديد. وجميع الأسباب السابقة تستدعي الفحص الطبي.خروج إفرازات من حلمة الثدي مصحوبة بدم، تستدعي الفحص الطبي الفوري، حيث أنها قد تكون إشارة غير مبشرة.3- زيادة حجم أحد الثديينقد يكون أحد الثديين أكبر من لآخر بشكل طبيعي منذ البلوغ، أو يكون بسبب تغيرات في وزن الجسم، ولكن تضخم أحد الثديين بشكل مفاجئ وملحوظ، فهو أمر يستدعي الفحص الطبي لمعرفة السبب وراء تضخم أحد الثديين.4- ظهور تكتلات في الثديغالباً تظهر تكتلات في الثدي في أيام التبويض، وحتى ظهور تكتلات في الثدي بأيام غير أيام التبويض، رغم أنه يستدعي الفحص الطبي، إلا أنه لا يجب أن يصيبك بالهلع، فغالباً ما تكون تكتلات الثدي غير خطيرة، إلا في حالة ظهور أعراض أخرى مثل احمرار الثدي أو أي تغييرات أخرى تظهر على الجلد أو الحلمات.