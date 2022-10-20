22
o
بيروت
23
o
طرابلس
6
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما سبب تأجيل حفل إليسا في قطر؟
Lebanon 24
20-10-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الشركة المنظّمة لحفل الفنان تامر حسني في قطر، والذي كان من المفترض أن تشاركه فيه الفنانة إليسا، عن تأجيله الى موعد آخر.
وكتبت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها في "إنستغرام": "تم تأجيل الحفل في مسرح كتارا الى موعد آخر، وذلك نظراً لقرصنة الموقع الخاص بالتواصل مع جميع فرق البيع ونظام التذاكر".
Advertisement
وأضافت الشركة: "وبناءً على ذلك، قررت الشركة المنظّمة تأجيل الحفل لموعد آخر سوف يتم الإعلان عنه قريباً، وتدعو شركة THE BRIDGER للحفاظ على مصداقيتها مع السادة حاملي التذاكر؛ إمكانية الاحتفاظ بالتذاكر، واستخدامها في الموعد الجديد أو استردادها ابتداءً من يوم الأحد 23-10-2022".
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
نادين الراسي "تحتفل" في فاريا.. شاهدوا الصور
02:37 | 2022-10-20
20/10/2022 02:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. هكذا أحرَج باسيل حليفه "حزب الله"
06:00 | 2022-10-20
20/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-10-20
4 أعراض تصيبك بالقلق.. ولكنها ليست دليل على الإصابة بسرطان الثدي
11:00 | 2022-10-20
بفستان أحمر لامع.. الفنانة درة في أحدث ظهور (صورة)
08:00 | 2022-10-20
عارضة شهيرة تعانق أفعى ضخمة وتحذر.. هكذا ظهرت بوضعيات جريئة في الملهى (صور)
05:00 | 2022-10-20
جوليا روبرتس تتألق بفستان وردي بتوقيع إيلي صعب (صور)
03:46 | 2022-10-20
شقيقة مذيعة أخبار الـ MTV ديانا فاخوري حديث المواقع بجمالها.. تعرفوا إليها (صورة)
02:00 | 2022-10-20
ليلى أحمد زاهر بـ "لوك" جديد.. والجمهور: "خطيرة ما شاء الله" (صور)
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 06:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 06:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
21/10/2022 06:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact