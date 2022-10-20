ما سبب تأجيل حفل إليسا في قطر؟

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كشفت الشركة المنظّمة لحفل الفنان تامر حسني في قطر، والذي كان من المفترض أن تشاركه فيه الفنانة إليسا، عن تأجيله الى موعد آخر.وكتبت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها في "إنستغرام": "تم تأجيل الحفل في مسرح كتارا الى موعد آخر، وذلك نظراً لقرصنة الموقع الخاص بالتواصل مع جميع فرق البيع ونظام التذاكر".وأضافت الشركة: "وبناءً على ذلك، قررت الشركة المنظّمة تأجيل الحفل لموعد آخر سوف يتم الإعلان عنه قريباً، وتدعو شركة THE BRIDGER للحفاظ على مصداقيتها مع السادة حاملي التذاكر؛ إمكانية الاحتفاظ بالتذاكر، واستخدامها في الموعد الجديد أو استردادها ابتداءً من يوم الأحد 23-10-2022".