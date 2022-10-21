مغنية عربية شهيرة تتعرّض للتنمّر.. "وجهك متل الباذنجانة"

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ردّت الفنانة الأردنية نداء شرارة على تنمّر تعرّضت له أخيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيال وجهها وتشبيهه بالـ"باذنجانة" من أحد المعلقين.وقالت نداء في منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "أنا بشوف وجهي لطيف الحمدلله، كتير بعتولي بس لو تعملي منخارك بتصيري أحلى، أو حتى تعليقات أن أنتي فنانة لازم تعملي منخارك كتير بتتغير، وآخر تعليق وصلني منخارك زي البتنجانة، ضحكت".وأضافت: "بعرف منخاري مش أحلى شي، وفي زوايا لما يصوروني منها بحسها بتنصّح وجهي، وبعرف إن مش دائماً بعطي عمري، يمكن بعطي أوقات أكثر من عمري، وأكيد وجهي مش أحلى وجه بالعالم، بس أنا وجهي كله محبة، كله قبول".وتابعت: "أنا عمري ما اطلّعت على المراية ما قلت الحمدلله على كل شي، بحب حالي ومقتنعة أن هذا نصيبي من الجمال، عمري ما اهتميت بكيف ممكن الناس تشوفني من بره، قد ما بهتم كيف راح يشوفوني من جوه، الناس بتشوفني حلوه لأني بشوف حالي حلوة، لأن الطيبة اللي بداخلي مزروعة بملامحي، وأنا راضية بشكلي الحمدلله".واختتمت نداء شرارة منشورها بالقول: "حبّوا حالكم كيف ما كنتوا، رب العالمين ما خلق شي مش حلو، حبيت أشارككم ما يدور في ذهني".