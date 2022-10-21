26
o
بيروت
26
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فنانة برأي متميّز تدعم شقيق شيرين: "برافو عليك.. إنت راجل"
Lebanon 24
21-10-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حالة جدل كبرى أحدثتها أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بين مؤيد ومعارض لما فعله شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي أجبرها على دخول مستشفى للعلاج من الإدمان، وأكد على أنها تتعاطى المخدرات بصحبة زوجها السابق حسام حبيب.
Advertisement
وسارع بعض نجوم الوسط الفني لنشر رسائل الدعم لزميلتهم الغائبة، دون أن يكون لها ظهور أو تعقيب على ما جرى معها.
من جهتها، كان للفنانة المصرية مي كساب رأي متميّز عن باقي زملائها، حيث أدلت بتصريحات إعلامية أكدت فيها دعمها لشيرين عبد الوهاب، ولكنها وجهت في الوقت نفسه رسالة إلى شقيقها قائلةً "برافو عليك.. إنت راجل.. احنا في ضهرك.. انت اتصرفت تصرف صح جدا".
وبررت تصرفه بأنه "يحافظ على عرضه وشرفه"، خاصةً وأن "هذه شقيقته وعليه أن يحافظ عليها"، وهو ما جعلها تصفه قائلةً: "راجل يا محمد يا عبد الوهاب.. ان أنت أخدت أختك عشان تعالجها".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:09 | 2022-10-20
20/10/2022 12:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
01:00 | 2022-10-21
21/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-10-21
ملكة جمال لبنان من باريس.. عفوية ورقص مع شاب داخل المصعد (صور)
02:00 | 2022-10-21
مغنية عربية شهيرة تتعرّض للتنمّر.. "وجهك متل الباذنجانة"
23:31 | 2022-10-20
نادين نسيب نجيم تنشر صورة من كواليس "صالون زهرة".. ماذا كشفت؟ (صور)
16:00 | 2022-10-20
ما سبب تأجيل حفل إليسا في قطر؟
14:00 | 2022-10-20
4 أعراض تصيبك بالقلق.. ولكنها ليست دليل على الإصابة بسرطان الثدي
11:00 | 2022-10-20
بفستان أحمر لامع.. الفنانة درة في أحدث ظهور (صورة)
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 16:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 16:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 16:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact