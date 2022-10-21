Advertisement

المرأة

فنانة برأي متميّز تدعم شقيق شيرين: "برافو عليك.. إنت راجل"

Lebanon 24
21-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1002511-638019326624151722.jpeg
Doc-P-1002511-638019326624151722.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حالة جدل كبرى أحدثتها أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بين مؤيد ومعارض لما فعله شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي أجبرها على دخول مستشفى للعلاج من الإدمان، وأكد على أنها تتعاطى المخدرات بصحبة زوجها السابق حسام حبيب.
Advertisement

وسارع بعض نجوم الوسط الفني لنشر رسائل الدعم لزميلتهم الغائبة، دون أن يكون لها ظهور أو تعقيب على ما جرى معها.

من جهتها، كان للفنانة المصرية مي كساب رأي متميّز عن باقي زملائها، حيث أدلت بتصريحات إعلامية أكدت فيها دعمها لشيرين عبد الوهاب، ولكنها وجهت في الوقت نفسه رسالة إلى شقيقها قائلةً "برافو عليك.. إنت راجل.. احنا في ضهرك.. انت اتصرفت تصرف صح جدا".

وبررت تصرفه بأنه "يحافظ على عرضه وشرفه"، خاصةً وأن "هذه شقيقته وعليه أن يحافظ عليها"، وهو ما جعلها تصفه قائلةً: "راجل يا محمد يا عبد الوهاب.. ان أنت أخدت أختك عشان تعالجها".
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-10-21
02:00 | 2022-10-21
23:31 | 2022-10-20
16:00 | 2022-10-20
14:00 | 2022-10-20
11:00 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website