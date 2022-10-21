فنانة برأي متميّز تدعم شقيق شيرين: "برافو عليك.. إنت راجل"

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حالة جدل كبرى أحدثتها أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بين مؤيد ومعارض لما فعله شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي أجبرها على دخول مستشفى للعلاج من الإدمان، وأكد على أنها تتعاطى المخدرات بصحبة زوجها السابق حسام حبيب.وسارع بعض نجوم الوسط الفني لنشر رسائل الدعم لزميلتهم الغائبة، دون أن يكون لها ظهور أو تعقيب على ما جرى معها.من جهتها، كان للفنانة المصرية مي كساب رأي متميّز عن باقي زملائها، حيث أدلت بتصريحات إعلامية أكدت فيها دعمها لشيرين عبد الوهاب، ولكنها وجهت في الوقت نفسه رسالة إلى شقيقها قائلةً "برافو عليك.. إنت راجل.. احنا في ضهرك.. انت اتصرفت تصرف صح جدا".وبررت تصرفه بأنه "يحافظ على عرضه وشرفه"، خاصةً وأن "هذه شقيقته وعليه أن يحافظ عليها"، وهو ما جعلها تصفه قائلةً: "راجل يا محمد يا عبد الوهاب.. ان أنت أخدت أختك عشان تعالجها".