إليك هذه العلاجات المنزلية لحماية شفتيك من الجفاف

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يعدّ التخلص من جفاف الشفتين خاصة في فصل الشتاء، مهمة صعبة للبعض، إلا أنها ليست مستحيلة. فهناك العديد من الطرق والعلاجات المنزلية، التي تساعدكِ على التخلص من هذه المشكلة إلى الأبد.العلاجات المنزلية للشفاه الجافة:- الصبار: تشتهر هذه العشبة الطبية بخصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات، وهذا هو السبب في أنها علاج مثالي لأمراض الجلد مثل تشقق الشفاه. وتحتوي نبتة الصبار على السكريات وهرمونات النمو التي تساعد على التئام الجرح بسرعة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيتامين (أ، وج) اللذين يساعدان على تحييد الأضرار الناجمة عن السموم البيئية.طريقة الاستخدام: أخرجي الجل من أوراق الصبار، وخزنيه في وعاء، ثم ضعيه على شفتيكِ بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل يومياً، للحصول على النتائج المرجوة.- العسل: يعد العسل علاجاً مهدئاً يساعد على ترطيب الشفاه، ويمكن للخصائص المضادة للميكروبات وللالتهابات حماية شفتيكِ من التشقق والالتهابات، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ويعمل كعامل مقشر يساعد على قتل خلايا الجلد الميتة.طريقة الاستخدام: ضعي القليل من العسل على شفتيكِ، واتركيه لمدة 20 إلى 30 دقيقة، دلكي شفتيكِ بحركة دائرية ثم نظفيها.- السمن: يحتوي السمن على أحماض معينة يمكن أن تكون مفيدة للشفاه الجافة. ويوفر السمن الرطوبة لبشرة شفتيكِ ويجعلها ناعمة، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تحافظ على ترطيب شفتيكِ.طريقة الاستخدام: ضعي السمن مباشرة على شفتيكِ باستخدام أصابعك، واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد التطبيق، افعلي هذا مرة واحدة على الأقل في اليوم.- زيت جوز الهند: تفقد الشفاه الرطوبة بسهولة، لأن الجلد رقيق جداً، ويعتبر زيت جوز الهند من أفضل العلاجات للجفاف، لما له من تأثير مرطب، ما يعني أن بشرتكِ ستكون رطبة باستخدام لمسة واحدة من زيت جوز الهند، الذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، يمكن أن تمنع الالتهابات.طريقة الاستخدام: ضعي زيت جوز الهند على شفتيكِ باستخدام قطعة قطن، ودلكيهما لمدة دقيقة واتركيهما. ويمكنكِ أيضاً وضعه ليلاً، وتركه حتى الصباح، للحصول على أفضل النتائج.