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المرأة

تعرّض الجنين لهذه المادة يؤئر في وظائف الرئة!

Lebanon 24
21-10-2022 | 16:00
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أكدت دراسة حديثة أن تعرّض الأجنّة في أرحام أمهاتهم لمادة phthalates يرتبط بانخفاض وظائف الرئة أثناء الطفولة، ونُشرت النتائج في مجلة Environmental Pollution وتم تحذير النساء من خطورة الأمر.

وأوضح باحثون من معهد "برشلونة للصحة العالمية" أن الفثالات هي مواد كيميائية تُستخدم في الصناعات البلاستيكية وصناعة الطلاء. وهذه المواد تدخل في الكثير من الصناعات، بدءاً من ألعاب الأطفال، مروراً بعلب الطعام والألبسة ووصولاً الى المواد التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية والمنظفات.
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ووفقاً للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية (Centers for Disease Control and Prevention) فإن هذه المواد يتم استخدامها لجعل المواد البلاستكية أكثر متانة وتنتقل الى الإنسان من خلال تناول طعام لامس هذه المواد، أو استنشاق جزيئات من المادة يحملها الهواء.

وأوضح الباحثون أن مواد الفثالات تنتقل من المنتجات التي تحتوي عليها عندما تبدأ هذه المنتجات بالتآكل فتملأ المحيط وتنتقل مع الهواء والغبار والطعام إلى كل مكان، لافتين إلى أن تعرض الإنسان لهذه المادة يبدأ مبكراً جداً، حيث يعتقد أن أول تعرّض للإنسان لهذه المواد يكون داخل الرحم، مما يعني أن لها القدرة على اجتياز حاجز المشيمة والعمل على تقويض عمل الغدد الصماء والتسبّب بعدد كبير من اضطرابات التكاثر والنمو.
المصدر: لها
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