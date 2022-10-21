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المرأة

هذه الفنانة ستكون نجمة فوازير رمضان 2023

Lebanon 24
21-10-2022 | 14:00
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بعد غيابها لسنوات طويلة وفي عودة الى كلاسيكيات الموسم الرمضاني، تخوض الفنانة دينا الشربيني تجربة فنية جديدة تجمعها للمرة الأولى بالفنان محمد ثروت من خلال تقديمهما "فوازير رمضان" لعام 2023.

وبدأ الثنائي تصوير مشاهدهما بعد بروفات مكثفة، ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للفوازير، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي، وهي من إخراج مجدي الهواري.
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يُذكر أن الفنانين حققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث شارك محمد ثروت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دايماً عامر" مع مصطفى شعبان، ومسلسل "فاتن أمل حربي"، مع نيللي كريم، كما شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة مسلسل "المشوار" مع الفنان محمد رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

الجدير بالذكر أن الفوازير هي رابع تعاون بين الفنان محمد ثروت والمخرج مجدي الهوارى، بعد مسرحية "3 أيام في الساحل"، بالإضافة الى مسرحية "علاء الدين" والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وظلت لافتة كامل العدد مرفوعة طوال أيام العرض.
المصدر: لها
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