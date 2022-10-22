وصلت إلى السعودية بطائرة خاصة.. ستيفاني صليبا بفستان كشف منحنيات جسدها والجمهور يُهاجمها (فيديو)

تتواجد الممثلة ستيفاني صليبا حالياً في العُلا بالسعودية، التي كانت قد وصلتها على متن طائرة خاصة.

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)





وقد نشرت ستيفاني عدة فيديوهات من العلا على حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترتدي فستانا أسود اللون طويلا ومكشوفا عند أسفل الظهر وأظهر منحنيات جسدها ما عرضها للكثير من الانتقادات والهجوم من قبل المتابعين.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)





كما نشرت فيديو آخر ظهرت فيه وهي متوجهة لحضور حفل غنائي خاص للنجمة العالمية ماريا كيري في العلا، وظهرت ستيفاني بفستان أبيض طويل وأنيق أثار إعجاب الجمهور.