في هذه الحالة.. نادين الراسي ستنهي حدادها على شقيقها (صورة)

حزن الممثلة نادين الراسي على وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي بحادث سير لم ينته بعد. وعلى الرغم من أنها تحاول استعادة حياتها الطبيعية، لكنها إلى الآن تُفضل ارتداء الأسود حداداً على شقيقها.

ونشرت نادين صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بزي باللون الأسود.

وكتبت في تعليقها على الصورة: "سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يخترعون لوناً أغمق".