بعد ظهورها مع محمد رمضان.. مذيعة الـ MTV بجلسة تصوير جريئة في الباركينغ! (صور)

نشرت المذيعة في قناة MTV اليان خوند صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت اليان في موقف السيارات وهي ترتدي بنطال أسود اللون مع "توب" من قماش الجينز والجلد، ونسقت مع ثيابها حقيبة يد كبيرة.

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A post shared by Eliane KHAWAND | اليان خوند (@eliane_khawand)





وكانت اليان ظهرت مؤخرا مع الفنان المصري محمد رمضان حيث اجرت معه مقابلة خلال تواجده في لبنان.

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A post shared by Eliane KHAWAND | اليان خوند (@eliane_khawand)



