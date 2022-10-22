مواليد 5 أبراج هم الاكثر حظاً في العام 2023 مهنياً.. هل أنتِ من بينها؟

هل سيكون العام 2023 هو عام تغيير مسارات الحياة المهنية بالكامل وإيجاد وظيفة جديدة؟ ومن هم ملوك الحظ مهنياً في العام 2023؟ اكتشفي من هي الأبراج الأكثر حظاً في العام 2023 على الصعيد المهني؟

برج الحمل

من الناحية المهنية، حان الوقت لبدء شيء جديد بشكل استباقي. من نيسان إلى منتصف حزيران ستكون محفزة بشكل خاص. ابحث عن فرص لتغيير حياتك المهنية ووضعك. يمكنك حتى أن تفاجئ نفسك بالتقدم الذي تحرزه من خلال طرق جديدة. من المقرر تغيير مهنتك واتجاهك العام بشكل كبير في عام 2023، خاصة في شهر أيار حيث تعيد ترتيب أولوياتك وتهدف إلى مبادرات جديدة. أنت على استعداد لاحتضان الأنشطة والمشاريع التي توفر المزيد من الإنجاز والاستقرار.

برج السرطان

قد يكون عام 2023 عاماً مليئاً بالنتائج الميمونة لمواليد برج السرطان. من المحتمل أن تكون هناك تغييرات كبيرة في حياتك المهنية. سيكون شهر نيسان شهراً جيداً لإجراء تغييرات في حياتك المهنية، ولكن يجب عليك تجنب القرارات المتسرعة. سوف تتعاون مع مجموعات ومؤسسات جديدة، وأنت على استعداد للتخلي عن جوانب حياتك المهنية التي لم تعد تلقى صدى معك. فقط تجنب القرارات المتهورة، خاصة في شهر أيار.

برج الأسد

يعدك العام 2023 بالعديد من الفرص للاقتراب من أهدافك المهنية، سواءً كنت صاحب عمل أو موظفاً أو تعمل لحسابك الخاص. ستكون النجوم أكثر دعماً لك وسيأتي الحظ السعيد لمساعدتك في تطوير مهاراتك. في عام 2023، ستكون القدرة على تكوين روابط جديدة مهمة للغاية. سيساعد فن الاتصال في الارتقاء بالأعمال التجارية إلى مستوى جديد. وفقاً لتوقعات الأبراج المهنية، ستكون الفترة ناجحة جداً لإجراء تغييرات جوهرية وستكون المكافآت المادية مناسبة.

برج الميزان

يوفر العام 2023 فرصة مثيرة لتطوير مهاراتك واحتضان روتين يومي جديد. لحسن الحظ، ستحصل على فرصة لتغيير جوانب حياتك المهنية التي تجاوزتها والربع الأول من العام مثالي للتخطيط للتغيير. علاوة على ذلك، يشير الكسوف في نيسان إلى أنه كلما احتضنت التغيير، كان ذلك أفضل لك. كونك استباقياً، وتبحث بنشاط عن مشاريع جديدة، سيكون أمراً مفيداً. سيُعطيك زحل في برج الحوت القدرة على التحمل وسيضمن كوكب المشتري في برج الثور في النصف الثاني من العام إتماماً سريعاً وناجحاً للأعمال. ستتمكن من تحقيق تقدم مهني كبير في العام 2023.

برج الجدي

ستظهر قرارات عمل جادة في عام 2023. الاتفاقات الجديدة والتعاون هو مفتاح النجاح. ستحصل على فرصة لتحسين حياتك المهنية في الربع الثاني. سيؤثر تغيير سيناريوهات العمل على حياتك الشخصية، لذلك يجب أن تكون القرارات مدروسة جيداً. توقع أن تصبح الحياة مزدحمة في نهاية شهر مايو. لذا ضع في اعتبارك بدء تنفيذ أفكارك بالفعل في آذار ونيسان، حتى تكون مستعداً لتحقيق أقصى استفادة من الفرص لتغيير الأشياء لصالحك في منتصف العام. فقط التفاني في العمل سيسمح لك بالتحرك نحو الأهداف المرجوة.

(الجميلة)