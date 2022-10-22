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المرأة

شيري عادل "مكسوفة" بسبب ما كشفته عن معاناتها مع الشراهة

Lebanon 24
22-10-2022 | 16:00
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كشفت الفنانة شيري عادل، عن عشقها للأكل منذ طفولتها، وتحدثت لأول مرة عن وجبتها الأساسية في المدرسة والتي تتضمن أرز وملوخية، وقالت إنها تحاول المواظبة على حمية غذائية لتخفيض الوزن، ولكنها تضعف بشدة أمام طبقها المفضل "الملبن بالقشطة".
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وأضافت شيري عادل خلال لقائها والفنان شريف سلامة مع أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة "on": "بروح الجيم عشان أعوض الأكل اللى باكله، أنا بحاول أعمل دايت، بس باكل ملبن بالقشطة وأرجع أعمل دايت تاني، هما 4 ملبن شبه القطايف، جواها قشطة".

وروت شيري عادل، تفاصيل موقف محرج تعرضت له في سلوفينيا أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، بسبب حبها لتناول الطعام، وقالت: كنت قاعدة في الفندق في سلوفينيا وكنت جعانة بالليل ومكنش فيه أكل، وطلبت العاملين بالفندق وقالولي مفيش أكل بالليل وطلبت دليفري لقيت المطاعم قافلة برده، وبعد كده نزلت بشنطة هدومي وقعدت على باب الفندق وحجزت طيارة على مصر.

وشعرت شيري عادل بالحرج أثناء حديثها عن حبها لتناول الطعام قائلة: "أنا اتكسفت واتوترت أوي"، وتابعت ضاحكة: "كنت باخد معايا طبيخ المدرسة رز وملوخية وفراخ".

وتدخل الفنان أمير كرارة وروى قصة كان شاهدا عليها تكشف حب الفنانة شيرى عادل للطعام، قائلا: كنا مسافرين في إحدى المرات وكان معى شخص أكيل وهو الفنان عمرو يوسف وأنا أكيل.

وأضاف أمير كرارة: "عمرو يوسف قال لى تعالى نطلب سوشي واتفقنا نطلب مع بعض لتناول الطعام"، وقال: "بعد أن حضر السوشي بنظر لعمرو يوسف وجده حزينا، سألته لماذا أنت حزين فقال لى شيري عادل كلت السوشي كله".
المصدر: سيدتي
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