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المرأة

ياسمين صبري تطلّ بالوردي.. وتخطف قلوب المتابعين (صور)

Lebanon 24
23-10-2022 | 02:00
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اختارت الممثلة المصرية وسيدة الأعمال ياسمين صبري، فستان طويل زهري أنيق جداً، من قماش الساتان باللون الزهري الفاتح، بقصة ناعمة لكن فيها لمسة محترفة من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وذلك لحضورها حفل افتتاح World of Fashion في دبي.
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وجاء الفستان مزموماً في منطقة الخصر، كما تميّز بأنه بكتف واحد من الجة اليسرى.
 
وانتقت ياسمين أن ترفع شعرها في تسريحة مناسبة كلاسيكية كي تأتي الإطلالة متناسقة كما أنها وضعت عقدا وقرطين وخاتماً وسوارين من الألماس من "كارتييه"، وحملت حقيبة يد فضية اللون وانتعلت حذاء مناسباً.
 
 
المصدر: الفن
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