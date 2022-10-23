ياسمين صبري تطلّ بالوردي.. وتخطف قلوب المتابعين (صور)

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اختارت الممثلة المصرية وسيدة الأعمال ياسمين صبري، فستان طويل زهري أنيق جداً، من قماش الساتان باللون الزهري الفاتح، بقصة ناعمة لكن فيها لمسة محترفة من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وذلك لحضورها حفل افتتاح World of Fashion في دبي.وجاء الفستان مزموماً في منطقة الخصر، كما تميّز بأنه بكتف واحد من الجة اليسرى.