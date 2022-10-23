يسرا تظهر باكية في أحدث إطلالة لها… والسبب؟ (فيديو وصور)

زارت الفنانة المصرية، يسرا مستشفى"الناس" الخيرية لعلاج الأطفال بالمجان، لدعم للأطفال ولدعوة للناس كي يتبرعوا للمستشفى.

أثرت الزيارة هذه على يسرا بشكل كبير، اذ لم تتمالك دموعها بعد لقاءها الأطفال، والتي بدورها ساندتهم معنويًا بتقبيل رؤوسهم، والتصوير معهم، وتعرفت خلال جولتها على المراحل العلاجية التي يمرون بها والخدمات المقدمة إليهم.

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ووجهت يسرا رسالة الى الجمهور وهي تبكي قائلة: "الخير هنا فى مستشفى الناس فوق الوصف، ولما شفت الأطفال حسيت بيهم قوي، تبرعوا لمستشفى الناس.. هنا فيه ملائكة من العاملين بيخدموا أطفالنا علشان يتعالجوا.. ساعدوا الأطفال وتبرعوا لمستشفى الناس" .





ويُعد هذا الظهور هو الأول ليسرا بعد وفاة الفنان هشام سليم الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

المصدر: et بالعربي