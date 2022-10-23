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المرأة

نجوى كرم: "مغرومة بحالي"

Lebanon 24
23-10-2022 | 11:00
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تقوم حالياً شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بالتحضير لعمل غنائي جديد.

 
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وكشفت "نواعم" عن عمل نجوى الجديد، وأكدت أنها تضع اللمسات الأخيرة على العمل الغنائي الجديد، والذي يحمل عنوان "مغرومة بحالي".

 

والأغنية تحمل طابع شبابي وموسيقى الدبكة. وعلمت "نواعم" أن الموزع روبير سعد يقوم حالياً بالتحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لطرحه خلال الفترة القادمة.

 

وتحاول نجوى الإنتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد حتى يكون جاهزاً بداية عام 2023 لتهديه لجمهورها في بداية العام الجديد.

 
 
 

وبعد إنتهاء نجوى كرم من جولتها الأميركية التي بدأتها قبل أيام وأشعلت مسارح هيوستن ونيو جيرسي لتحيي بعدها حفلها الجديد ضمن حفلات نجوم ستارز أون بورد والذي يضم عدداً كبيراً من النجوم؛ بداية من فارس كرم ورحمة رياض حتى زياد برجي وسيف نيبل .

 

ويبدو أن لية رأس السنة ستكون على أراضي المملكة العربية السعودية؛ حيث علمت "نواعم" أن هناك مفاوضات تجمع نجوى كرم وإدارة الترفيه والثقافة لتحيي نجوي كرم حفلها الغنائي بليلة رأس السنة ضمن حفلات موسم الرياض.

المصدر: نواعم
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