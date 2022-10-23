5 نصائح تساعدك في الحفاظ على حبك لزوجك

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أنتِ تزوجتِ شريك حياتك بالأساس لأنكِ تحبيه، ولكن بمرور سنوات الزواج، تتزايد المسؤوليات، ويصبح الوقت أضيق، وتزداد المسافات بين الزوجين، مما يشعرهم أن الحب بينهما لم يعد كما كان في بداية الزواج.حبك لزوجك يستحق بذل الجهد من أجل الحفاظ عليه، ومع ذلك فإن طرق الحفاظ على الحب بعد الزواج يمكن أن تكون بسيطة وسهلة التطبيق. تابعي القراءة لتحصلي على نصائح تساعدك في الحفاظ على حبك لزوجك.1- اصنعي أوقات حميمةالأوقات الحميمة ليست وقت ممارسة العلاقة الحميمة، وإنما هي الأوقات التي تشعري فيها مع زوجك بالقرب والدفء والحميمية، تتحدثان معاً بانفتاح، تتبادلان المجاملات وكلمات التحفيز، تحلمان معاً بمستقبل مشترك أفضل، باختصار لا تدعي اليوم يمر دون قضاء وقت حميمي مع زوجك، يشعركما أنكما لازلتم حبيبين في بداية قصة الحب.2- خططي لمواعيد غراميةخططي لمواعيد غرامية منتظمة مع زوجك، يمكنكما السهر معاً في المنزل وتناول عشاء رومانسي، أو مشاهدة فيلم رومانسي، أو الخروج معاً لقضاء أمسية رومانسية في مكان هادئ، أو دخول السينما، أو حضور حفل موسيقي. تذكري المواعيد الغرامية التي كان يقفز لها قلبك فرحاً في فترة الخطوبة، وخططي لها من جديد مع زوجك حتى تشعران بحماس البدايات مرة أخرى.3- تحملي نصيبك من مسؤولية الحفاظ على العلاقةالحفاظ على العلاقة بين الزوجين يحتاج إلى بذل الجهد من الطرفين، تقديم تضحيات وتنازلات، غفران الأخطاء، وتقديم كل ما يمكن من أجل تحسين جودة العلاقة، وهو أمر لا يفعله الزوج بمفرده، لكِ نصيب من هذه المسؤولية، ويجب أن تتحملي عبء نصيبك من أجل حصاد الحب.4- استعيدي الذكريات الجميلةتذكري أجمل الذكريات التي عشتها مع زوجك في فترة الخطوبة وبداية الزواج، مكان اعتدتما على الذهاب إليه، أو نشاط ممتع كنتما تتشاركان فيه، واستعيدي هذه الذكريات عبر تكرار نفس الأنشطة بمشاركة زوجك، سوف تستعيدان الذكريات الجميلة، ومعها حماس البدايات.5- اكسري دائرة الروتينلا يمكن إنكار أهمية الروتين من أجل حياة مستقرة وآمنة، ولكن من وقت لآخر يجب أن تكسري روتين الحياة الزوجية من أجل تفادي الملل، وأيضاً للحصول على بعض التجديد الذي يشعركما بالحماس والحب، كما كنتما قبل الزواج.