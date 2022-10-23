هذه الأبراج محظوظة ستتزوج عام 2023.. هل انت من بينها؟

مع اقتراب العام 2023، يأمل الجميع في أن تكون حياتهم الرومانسية رائعة. ومع ذلك، فإنّ العثور على الحب ليس دائماً أمراً سهلاً. الأشخاص الذين واجهوا صعوبة في العثور على توأم الروح في العام 2022، لا داعي للقلق لأنهم قد يكونون من الأبراج المحظوظة التي ستسمع بعض الأخبار الجيدة وتلتقي بتوأم روحها في العام 2023. فمن هي هذه الأبراج، بحسب موقع "الجميلة"

برج الثوربرج الثور هو أحد العلامات الميمونة لإيجاد الحب في عام 2023. سيرى الأشخاص الذين هم في علاقات غير رسمية شرارة وقرباً في علاقتهم بعد حزيران. بحلول نهاية العام، قد يكون لديهم خطط للزواج من الشخص الذي يحبونه. يتمتع العازبون بفرصة لبدء علاقة جديدة ومخلصة مع شخص رائع، ويكون الاتصال العاطفي مثيراً للإعجاب وستختبر الحب الأبدي. ستقدر الشعور بالبهجة ومعه زيادة الثقة بالنفس، خاصة بعد منتصف شهر ايار. بالنسبة للأزواج، سيكون كسوف الشمس في نيسان رائعاً لبث المزيد من العاطفة.برج السرطانسيحظى مواليد برج السرطان بعام ناجح من حيث الحب والرومانسية. سيشعر المتزوجون بمزيد من الحماسة تجاه شركائهم. ستصبح علاقتهم أكثر رومانسية، وسيخوضون مغامرات معاً. بالنسبة للعازبين، سوف يتمتعون بجاذبية قصوى، مما سيجعلهم محبوبين من قبل الجنس الآخر. طوال هذا الوقت، سيتلقون بعض الاقتراحات الجديرة بالاهتمام. سوف يجدون الحب خلال شهري أبريل ويونيو.برج الأسدقد يكون عاماً رائعاً ورومانسياً بالنسبة لمواليد برج الأسد. من منتصف أبريل 2023 حتى نهاية العام، سيكون كوكب المشتري القوي في منزل الحب. نتيجة لذلك ستصبح حياة مواليد الأسد أكثر استقراراً. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر لهم القوة والنضج الذي يحتاجون إليه لتعزيز علاقتهم. يأخذ الشركاء الرومانسيون علاقاتهم على محمل الجد ويقدمون بعضهم البعض للعائلة. بالنسبة للعازبين سيختبرون قصة حب رائعة، وسيكون حبهم في أعمق مستوياته، كما سيضعون بعض الخطط المهمة.برج الميزانستكون علاقاتك مستقرة نوعاً ما في العام 2023. سيكون الأزواج مرتبطين ببعضهما بشكل أقوى وسيبدون رائعين بحلول الجزء الثاني من العام. الميزان وكواحد من علامات الأبراج المحظوظة للعثور على الحب في عام 2023، قد يكتشف العازبون حب حياتهم من خلال صديق قديم. هناك فرصة جيدة أن تقع في الحب على الفور. بعد شهر أبريل، تكون اللحظة المثالية لمخاطبة الشخص الذي يعجبك. ستستفيد من علاقة طويلة الأمد وآمنة. حتى لو لم تكن شخصاً معبراً جداً، في نهاية العام، ستكون مشاعرك تجاه شريكك قوية وتتقدم بسرعة.برج الدلوسوف يفيض عقل مواليد برج الدلو بالفرح والرضا في العام 2023. بالنسبة للأزواج ستصبح شراكتهم أكثر رومانسية في تشرين الاول والثاني نتيجة وجود كوكب الزهرة في منزل الحب والشؤون. مع الشريك، سيكون لديهم العديد من المواعيد والنزهات ويقضون وقتاً ثميناً معاً. بالنسبة للعازبين سيعثرون على رفيق روحهم في عام 2023. سوف يتحدون حقاً في الحب نتيجة لذلك. أولئك الذين كانوا في علاقات غير جدية وصداقات غير رسمية قد ينفصلون في بداية العام، ولكن بحلول منتصف العام، سيكونون قد وجدوا شخصاً يعرفهم حقاً من الداخل.