أسرار الحمل.. ما يجب أن يعرفه زوجك عن الحمل الأول

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عندما تعلمين أنكِ حامل لأول مرة، أخبري زوجك بالتالي، من أجل تسهيل اشهر الحمل.1- الحمل لا يعوقك عن ممارسة مهام حياتكبعض الرجال يتخيلون أن المرأة الحامل يجب أن تتوقف عن الحركة وتستسلم للراحة التامة طوال أشهر الحمل، ولكن هذه معلومة خاطئة وبحاجة إلى تعديل.أخبري زوجك أن الحمل لا يعوقك عن ممارسة مهام حياتك الطبيعية، فقط أنتِ بحاجة إلى الحذر، وأن تمارسي المهام المناسبة لكل مرحلة.أما في حالات الحمل الخطر، فإن الطبيب هو الذي يضع حدود المسموح به.2- الطفل سيسرق منه الاهتمام بعض الوقتفي بداية الزواج يكون زوجك هو محور اهتمامك، وعلى قمة أولوياتك طوال الوقت، ولكن بعد ولادة الطفل، يتراجع اهتمامك بزوجك بعض الشيء، وتصبح الأولوية لهذا الكائن الصغير الذي بحاجة إلى رعاية مكثفة.بعض الرجال يفاجئون بتراجع اهتمام الزوجة، مما يصيبهم بالإحباط، لذا مهّدي لزوجك هذه المعلومة، مع مراعاة وضعه على قمة أولوياتك بين الحين والآخر.والخبر الجيد أن زوجك سوف يعود محور اهتمامك وعلى قمة أولوياتك طوال الوقت مرة أخرى، بعد 18 عام!3- الحمل يعزز حاسة الشميجب أن يعلم زوجك أنكِ تصبحين أكثر حساسية للروائح أثناء الحمل، وعليه أن يتجنب تناول المأكولات التي لا تفضلين رائحتها، أو وضع العطر الذي يزعجك، لأن أقل كمية من هذه الروائح يمكن أن تصيبك بالغثيان، وتفسد يومك.4- الرغبة الجنسية تتأرجح أثناء الحملأثناء الحمل، تعصف الهرمونات بجسدك، وبناء عليه تتأرجح رغبتك الجنسية بين الزيادة والانعدام، وعلى زوجك أن يحترم رغبتك، ولا يضغط عليكِ، وأن يتفهّم أن ابتعادك عنه في بعض الأوقات ليس له علاقة بمشاعرك نحوه، إنها الهرمونات!