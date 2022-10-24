هل تواعد روان بن حسين حبيب هاندا ارتشيل السابق؟

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تصدرت الفنانة الكويتية روان بن حسين حديث الصحافة التركية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التساؤل عن طبيعة علاقتها برجل الاعمال التركي محمد دينتشارلار.وفي التفاصيل، وبعد حضور روان مؤخراً حفل زفاف صديقتها في تركيا، بحضور حشد كبير من النجوم والشخصيّات التركيّة المهمّة، ركّزت الصحافة على روان بعدما شوهدت في حفل الزفاف إلى جانب رجل الأعمال الشاب محمد دينتشارلار.واكدت كثير من الصحف التركية على وجود علاقة تجمع روان برجل الأعمال، لا سيّما بعد رصد أكثر من فيديو لهما في الحفل وهما منسجمان، إذ خصّص برنامج " Söylemezsem Olmaz" فقرة للتساؤل حول طبيعة العلاقة التي تجمع دينتشارلار بامرأة غامضة، وعرض التقرير أكثر من مقطع فيديو يظهر تقرّبهما من بعض.الصحافة التركية كانت بالمرصاد لمعرفة المزيد حول ما يدور بين روان ودينتشارلار، إذ سئلت روان بالتركية عن علاقتها برجل الأعمال الشهير، فردّت روان باللغة الإنكليزية: "لديّ أغنية جديدة اسمها أديوس"، وهو ما قسّم الآراء بشأن ردّ الأخيرة، إذ سخر البعض من ردّها، مشيرين إلى أنها لم تفهم السؤال لأنّه باللغة التركيّة، فيما اعتبر آخرون أنها تقصّدت هذا الرّد لعدم رغبتها في الإجابة.يشار الى ان رجل الاعمال التركي محمد دينتشارلار (34 عاما) اشتهر بفضل علاقته بنجوم تركيا، فكان يواعد النجمة التركية هاندا أرتشيل وانفصل عنها في العام 2017، وفي ايلول الماضي اعلنت المغنية التركي هاديسا طلاقها منه بعد زواج استمر 4 اشهر.