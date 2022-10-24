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المرأة
كيت وينسلت تستنكر "النقد المخزي" لوزنها: سأجنّ عندما أصبح شخصاً آخر
Lebanon 24
24-10-2022
|
11:00
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عادت الممثلة كيت وينسلت إلى الهجمات العنيفة على جسدها، في مقابلة مع "مدام فيغارو" نُشرت الخميس، وقدّمت خطابًا تحرّريًّا عن قبول الذات مشددة على أنها منذ بداياتها، اختارت أن تتقبّل جسدها.
وعندما سُئلت عن رفضها الخضوع للإملاءات، أوضحت الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا: "لقد نشأتُ بطريقة معيّنة، من دون تحّيز، من دون أحكام. تعلّمتُ أن أعامل الناس بطريقة متساوية ومحترمة، وأن تكون على طبيعتك، وأن تكون حرّاً وتشعر بالرضا عن نفسك".
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وقالت عن هذه الثقافة التعليميّة إنها "أنقذتها" عندما تمّ إطلاق فيلم "تيتانيك": "في نهاية التسعينيّات، لم يكن لدى الصحافة احترام للممثلات. تمّت مناقشة اللياقة البدنية للمرأة من دون خجل، وتمّ التعليق بشكل خاص على أجساد وأوزان الممثلات. أتذكر ذلك الوقت جيدًا، وبالنظر إلى الوراء، أشعر بالخزي".
وتابعت: "من المحتمل أن يتطلّب الأمر قوّة، ولكن حتى أكثر من ذلك، وهو ما كنت عليه دائمًا. كنت أعلم أنّ فترة الحماسة الطائشة كانت موقتة، وأنها ستمضي، وأنّ الحياة الحقيقية فقط هي التي تُحسب".
وكشفت وينسلت أنها رفضت اتباع نظام غذائي يتوافق مع نموذج النحافة قائلة: "لم أغيّر ذرة واحدة من هذا المعتقد. ما زلت أفكر بنفس الشيء. بقيت وفيّة لما أنا عليه بالضبط، وهذا ما جعلني بصحة جيّدة. يسعدني جدًا أن أكون قادرة على القول اليوم: كل ذلك لم يكن مهمّا".
وأضافت: "عندما قال لي أصدقائي: "إنه أمر مروع! لقد اكتسبت وزناً أثناء Covid"، أجتبهم: "وماذا يعني ذلك؟ ما المشكلة؟ "كن سعيدًا، فالحياة أقصر من أن تضيّعها في مثل هذه الاعتبارات. هناك أشياء مهمة وأخرى أقلّ أهمية".
وبالعودة إلى الانتقادات التي تلقتها خلال فيلم "تيتانيك"، قالت كيت وينسلت: "كان بإمكاني التمسّك بالصورة التي كانوا يتوقعونها منّي. لكنني كنت سأفقد نفسي، كنت سأجنّ عندما أصبح شخصًا آخر. لقد دفعتني غريزة البقاء هذه للوصول إلى نتيجة، وهي أنّ الجنون ليس من شيمي: المجانين من الممكن أن يكونوا هم، بعد كلّ شيء؟".
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