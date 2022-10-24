ببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستعرض حملها وإحدى المتابعات تهاجمها: "عيب عليكي" (صورة)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت جيسيكا خلال جلسة تصوير بـ "توب" أحمر من دون أكمام أظهر بطنها المنتفخ وبنطال أسود.

واعتمدت جيسيكا الماكياج الخفيف.

وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال جيسيكا، الا انه لفت تعليق إحدى المتابعات التي هاجمت جيسيكا حيث كتبت:"روحي عيب عليكي ناس بالبنان بلا اكل وانت عم تعرضي هبلك".

يُذكر انها حامل بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان