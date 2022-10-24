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المرأة

ببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستعرض حملها وإحدى المتابعات تهاجمها: "عيب عليكي" (صورة)

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:20
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت جيسيكا خلال جلسة تصوير بـ "توب" أحمر من دون أكمام أظهر بطنها المنتفخ وبنطال أسود.

 

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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)


 
 
 

واعتمدت جيسيكا الماكياج الخفيف.

 

وانهالت التعليقات التي أثنت على جمال جيسيكا، الا انه لفت تعليق إحدى المتابعات التي هاجمت جيسيكا حيث كتبت:"روحي عيب عليكي ناس بالبنان بلا اكل وانت عم تعرضي هبلك".

 

يُذكر انها حامل بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد صوفان

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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