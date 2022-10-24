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المرأة

فنانة شهيرة في الصحراء السعودية.. وسعر فستانها الأبيض حديث الجمهور (صورة)

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:00
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استغلت النجمة التونسية، درة زروق، وجودها في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، لعقد أكثر من جلسة تصويرٍ لها في ذلك المكان الصحراوي الساحر وبأكثر من زيّ، كان آخرها عدة صورٍ شاركتها مع متابعيها على "إنستغرام"، أطلت فيها بفستانٍ باللون الأبيض. 
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وظهرت النجمة التونسية في الصور تلك بإطلالةٍ مدهشة، خصوصاً أنها اعتمدت اللون الأبيض فيها، إذ ارتدت فستاناً قصيراً تميز بكمين طويلين واسعين على شكل كاب، من توقيع العلامة التجارية Solace London، بينما أكملت إطلالتها تلك بحذاءٍ ذي عنقٍ متوسط باللون البيج.
 
ورغم جمالية هذا الفستان، فإن سعره لم يتعدَّ الـ340 يورو (ما يعادل 344 دولاراً)، بحسب مواقع بيع التجزئة على الإنترنت.
 
المصدر: زهرة
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