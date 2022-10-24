هل تجرؤين على تطبيق المكياج اللامع في الخريف؟

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لطالما ارتبط المكياج اللامع بموسم الحفلات والسهرات المسائية، لكن هذا العام أصبح اللمعان سمة أساسية من المكياج اليومي، سواء الليلي أو النهاري، وقد يبدو هذا خبراً ساراً للبعض، لكن هل تجرؤين أنتِ على تطبيق اللمسات اللامعة في الصباح؟إذا كانت إجابتكِ "لا"، فعليكِ قراءة هذا الموضوع بالكامل، للاطلاع على أحدث أساليب المكياج التي رصدناها من مدرجات عروض الأزياء خلال أسابيع الموضة الأخيرة، والتي تلألأ فيها الوجه بأنماط مستحضرات التجميل اللامعة كافة.أساليب المكياج اللامع في الخريف:1. الجفون اللامعةيمكن استخدام اللمعان باعتدال مع وميض البطانة المتلألئ على العيون، للحفاظ على مظهر كلاسيكي وعصري معاً. ويمكنكِ تطبيق هذا "اللوك" الذي شاهدنه على منصة عرض مجموعة Batsheva لربيع وصيف 2023، حيث اعتمدت العارضة ظلال جفون باللون الأخضر الزمردي اللامع. ما عليكِ سوى استخدام فرشاة تحديد ومسح اللون على طول خط الرموش، وتلوين رموشكِ بالماسكارا السوداء، لـ"لوك" متكامل.2. الشفاه اللامعةمن أبرز الصيحات، التي عادت من الماضي، أحمر الشفاه الممزوج بحبيبات لامعة، فهي أبسط طريقة للحصول على شفاه متلألئة ومُشعة بالحيوية، وبعيدة كل البعد عن التقليدية، وقد يبدو هذا الأسلوب جريئاً للغاية، لكن لا مانع من تطبيقه خلال سهراتكِ المسائية.3. خط الرموش المتلألئالألوان الزاهية المصقولة التي شوهدت في عرض Marrisa Wilson لمجموعة ربيع وصيف 2023، قصة مختلفة، حيث تم صقل المظهر الجمالي للفتاة بالفصوص اللامعة على خط الرموش السفلي، للحصول على مظهر مختلف، والإعلان عن أسلوب جديد في عالم المكياج.4. الحواجب اللامعةكانت الحواجب نجمة أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2023. في عرض Peter Do للملابس الجاهزة، سارت العارضات على المدرج مع حواجب مغطاة بالكامل بظلال معدنية لامعة من الأزرق والفضي والأحمر، وكنّ متحمسات لتجربة المكياج اللامع، ليحصلن على ميزة جديدة في مكياج الوجه، حيث اشتعل موقع "إنستغرام" بعد ذلك، بالعديد من تجارب الحواجب اللامعة بـ"الغليتر".