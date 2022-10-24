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المرأة

بعد أزمتها الأخيرة... "روتانا" تفسخ عقدها مع شيرين

Lebanon 24
24-10-2022 | 16:00
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تأثَّرت المسيرة المهنية للفنانة شيرين عبد الوهاب منذ أزمة تعاطيها المخدرات وحجزها في أحد مشافي الصحة النفسية؛ ما أدى إلى وقوع مفاوضات بينها وبين شركة روتانا بسبب التزامات فنية لم تستطع استيفاءها نظرًا لحالتها الصحية.
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وأخيرًا، عمدت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي إلى فسخ تعاقدها مع شيرين، الذي أبرم عام 2019، بعدما أخلَّت بأحد بنوده، دون أي خلافات بين الطرفين.

وصرَّح حسام لطفي، المستشار القانوني الخاص بشيرين، في أحد البرامج أنه جرى الوصول إلى اتفاق ودي مع روتانا، وتراضوا على بدائل للالتزام بتسجيل أغانٍ مع وكيلته، مؤكدًا أن الشركة حريصة على استمرار تعاونها مع شيرين.

وأوضح لطفي أن الشركة قررت إبرام عقد جديد مستقبلًا، وصرَّح قائلًا: "نقدر عاليًا حرص روتانا على استمرار علاقتها بالفنانة بما يحقق مصالح الأطراف جميعًا.. شيرين سوف تستمر في التعاون مع روتانا، فهي شركة محترمة، وداعمة لمن يتعاقد معها".

يذكر أن التعاقد بين شيرين وروتانا ينص على تسجيل وتنفيذ ألبومين، بالإضافة إلى إحيائها 3 حفلات غنائية؛ إذ لم تطرح إلى الآن سوى 4 أغانٍ على مدار الـ3 سنوات.
 
 
(فوشيا)

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