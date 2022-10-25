تصرف غير متوقع من شيرين فاجأ الجمهور.. فماذا فعلت؟! (صورة)

فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي تمكث في مصحة نفسية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء متابعة كافة الحسابات في فيسبوك، والإبقاء على متابعة طليقها الفنان حسام حبيب فقط.

وتأتي خطوة إلغاء حساب شيرين كافة الحسابات التي تتابعها والإبقاء على حسام حبيب، عقب تصريحات أدلى بها حبيب، مؤخرا، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي أكد في بعضها دعمه لها ونفى تصريحات نُسبت له بأنه لا يريد معرفتها مرة ثانية.

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شيرين تقوم بإلغاء متابعة الجميع عبر الفيس بوك وتكتفي بإضافة حسام فقط! pic.twitter.com/Nl0wvjgxoj — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 24, 2022





غير ان بعض متابعي شيرين على الفيسبوك نفوا هذا الامر مؤكدين انها لم تقم بأي جديد على حسابها، وانها من الاصل لم تكن تتابع سوى حسام حبيب فقد كتبت احدى متابعاتها: "انا فانز و متابعة فايسبوك من زمان من ايام زواجها منه قبل الطلاق و هي عندها متابع واحد و هو حسام و بعد الطلاق لفترة شالت فلو حسام من الانستا و فسخت كله صوره عشان اكتيف هناك اكثر على الفيسبوك ما اخذتش بالها أكيد و شيرين اصلا في المستشفى وما معاها الموبايل".



غير ان بعض متابعي شيرين على الفيسبوك نفوا هذا الامر مؤكدين انها لم تقم بأي جديد على حسابها، وانها من الاصل لم تكن تتابع سوى حسام حبيب فقد كتبت احدى متابعاتها: "انا فانز و متابعة فايسبوك من زمان من ايام زواجها منه قبل الطلاق و هي عندها متابع واحد و هو حسام و بعد الطلاق لفترة شالت فلو حسام من الانستا و فسخت كله صوره عشان اكتيف هناك اكثر على الفيسبوك ما اخذتش بالها أكيد و شيرين اصلا في المستشفى وما معاها الموبايل".

انا فانز و متابعة فايسبوك من زمان من ايام زواجها منه قبل الطلاق و هي عندها متابع واحد و هو حسام و بعد الطلاق لفترة شالت فلو حسام من الانستا و فسخت كله صوره عشان اكتيف هناك اكثر

على الفايسبوك ما اخذتش بالها أكيد

و شيرين اصلا في المستشفى و ما معاها الموبايل

بليز خلي عندكم عقل — Sousou (@galai_salma) October 24, 2022

وتعرضت شيرين، منذ الأسبوع الماضي، لأزمة كبيرة دخلت على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية في العاصمة المصرية القاهرة حيث يتم علاجها من الادمان على المخدرات.