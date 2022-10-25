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المرأة

"لو أعرف وينه" .. أصالة تبحث عن عريس سوداني لهذا السبب (صور)

Lebanon 24
25-10-2022 | 05:00
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أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن تقديرها وامتنانها لما قام به عريس سوداني الجنسية، بالتبرع بتكاليف زفافه من أجل القيام بعمل وجبات لإطعام المرضى في مستشفى أم درمان.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أكدت أصالة رغبتها في العثور على هذا العريس، من أجل إهدائه وعروسه أغنية بصوتها بمناسبة زواجهما.
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وكتبت أصالة في تغريدتها: "لو أعرف وينه بعمل له أغنية زفة له ولعروسته بصوتي، أحتفل فيهم نيابة عن كل عربي فرح بتصرف العريس الرهيب".
 
المصدر: فوشيا
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