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المرأة

سلاف فواخرجي تشارك متابعيها صورة من طفولتها.. شاهدوا كيف بدت (صورة)

Lebanon 24
25-10-2022 | 08:00
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شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة لها من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
وكتبت سلاف فواخرجي في تعليقها على الصورة: "childhood".
وحصدت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، إذ عبروا لها عن إعجابهم بها في الصغر وفي سنها الحالي.
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كما أشاد الجمهور بجمالها واحترامهم لحفاظها على ملامح وجهها من الصغر إلى الآن، مشيرين إلى أنها حتى اليوم جميلة ومهما كبرت ستبقى كذلك.
 
من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، لم تعلن سلاف فواخرجي عن مشاريعها للموسم الدرامي المقبل رمضان 2023 بينما كانت آخر الأعمال التي شاركت بها سلاف فواخرجي في الموسم الرمضاني الفائت، مسلسل "مع وقف التنفيذ" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، ومن إخراج سيف الدين سبيعي حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً.
وكانت سلاف قد شاركت مؤخراً في التعاون الفني الاخراجي مع وائل رمضان من خلال فيلم "كازي روز" الذي تم عرضه في الصالات مؤخراً.
المصدر: سيدتي
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