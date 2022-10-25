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المرأة

بفستان من الريش نادين نسيب نجيم تتألق بـ "موسم الرياض".. وإحدى المتابعات تُهاجمها: "شبه لانجري"! (فيديو)

Lebanon 24
25-10-2022 | 02:30
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من كواليس تصوير الإعلان الرسمي الخاص بموسم الرياض، الذي يحمل شعار: "فوق الخيال".

 

وظهرت نادين وهي تستعد لأداء دورها في العمل على صوت الفنانة نانسي عجرم في الخلفية إلى جانب الفنان ماجد المهندس.

 

وعلقت على الفيديو قائلة: "كتير حبيت الفيديو".

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

 

 
 
 

وأطلت نادين بفستان طويل أبيض لامع مع ريش من الأطراف وكذلك في الأكمام من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمال وإطلالة نادين، الا انه لفت تعليق إحدى المتابعات التي كتبت: "شبه لانجريات اللي كانت تلبسهم مديحة كامل بالافلام". ما رأيكم بإطلالتها؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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