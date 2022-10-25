درّة تكشف: ثلاثة أشياء تدفع المرأة للانتقام من الرجل

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كشفت الفنانة درة عن تأثرها الشديد بشخصيتها في مسلسل "المتهمة" الذي يعرض حالياً عبر المنصات الرقمية المشفرة وينتمي لنوعية دراما الجريمة، وقالت إنها وجدت نفسها في "الورق"، وأشارت إلى أن المرأة لديها دوافع محددة للانتقام من الرجل أهمها تعرضها للخيانة أو التعنيف والتعذيب وأن تشعر تجاهه بالكراهية.وأضافت درة في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر: اللي ممكن يوصل الست أنها تشيل لجوزها سكينة تحت المرتبة أو تقتل جوزها ده ممكن يكون بسبب الخيانة أو الكره أو الانتقام تكون اتعذبت وعانت في حياتها.وتابعت: وجدت نفسي في الورق جداً، فأنا كنت بقدم أدوار في بداياتي عشان أتعرف ودلوقتي بدور على الدور اللي ألاقي نفسي فيه، وعلى الورق الحلو.وواصلت الحديث عن دورها في المسلسل قائلة: متعة التمثيل في التنوع وتقديم الدراما المختلفة، وتقديم أنواع وأنماط مختلفة من الشخصيات، بشوف أن دي متعة التمثيل، والموضوعات الأخرى لطيفة لكن الممثل لازم يتحدى نفسه ويقدم أدوار وشخصيات غير متوقع أنه يجسدها.وتحدثت درة عن تحليلها لشخصية الرجل الشرقي بشكل عام وقالت إنها أحيانا تجد صعوبة في فهمه، وأضافت: مقدرش أقول كل الرجالة ولا أتكلم على الراجل الشرقي بس الراجل العنيد التعامل معاه يبقى صعب شوية.وتابعت: الراجل بيقعد فترة عقبال ما يفك من الزعل، أنا بحس أن الست بتفك من الحزن أسرع من الراجل، لأن الست بتخفي الحزن بداخلها لفترة لكن الراجل بيعبر عن حزنه بسرعة.وحول تجربة الزواج بعد مرور عامين على ارتباطها قالت درة: ليست سهلة لأن الجواز بيضع مسئوليات أخرى، وكل حاجة في يومك بقت تخص اتنين مش واحد، وكل واحد بيبقى له شخصية وطباع، ولازم كل طرف يطبع نفسه على طابع الآخر.