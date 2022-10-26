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المرأة

سماح أنور توجّه رسالة دعم لشيرين.. ماذا قالت لها؟

Lebanon 24
26-10-2022 | 02:00
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وجّهت الفنانة سماح أنور رسالة دعم قوية الى الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، وذلك بعدما خضعت للعلاج في إحدى المصحّات النفسية، مؤكدةً أنها ستعود كما كانت وأفضل.

وقالت سماح في تصريحات صحافية: "شيرين هترجع زي الأول وأفضل وكلنا مرّينا بصعوبات في حياتنا ووقعنا، ولازم تاخد وقتها في التعافي لأنها زي الجريح والمشكلة في الناس ومش في شيرين عبد الوهاب". 
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وأضافت: "من وجهة نظري مفيش حاجة اسمها راجل وست عموماً لأن كل علاقة لها بصمة خاصة بها، وفكرة التضحية في العلاقات خاطئة ونابعة من اختيار خاطئ، والست اللي بتضحّي بحياتها عشان راجل غلطانة؛ لأنها بعدين هتكون عبء عليه".
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