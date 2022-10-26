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المرأة

فازت بـ 100 ألف دولار.. ماذا فعلت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون بهذا المبلغ؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 01:16
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كشفت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون أن جمالها نصفه لبناني والنصف الآخر أردني لأن والدتها أردنيّة، كما نفت أن تكون قد فكّرت بالخضوع لعمليات التجميل.

 

وتحدثت ياسمينا في مقابلة عبر صفحة  LBCI Lebanonعن استعداداتها للمشاركة قريبا في مسابقة ملكة جمال الكون.

 

وأجابت ياسمينا على سؤال "في أي مسابقة تتوقعين أن يحالفك الحظ وتعودين الى لبنان باللقب: ملكة جمال العالم او ملكة جمال الكون؟"، فقالت "أتوقع فوزي باللقبين، وأستعد بكل طاقتي لمسابقة ملكة جمال الكون".

 

وتابعت: "فرقة ميّاس أعطتنا الأمل، يمكن تكون هالسنة سنتنا كلبنانيين".

 

فهل تكون ملكة جمال الكون بعد جورجينا رزق؟ أجابت ياسمينا: "معقول، اليوم شفت صورة عن البلدان يللي صرلن زمان ما ربحوا اللقب، ومن بينن لبنان. انشالله ما منعرف".

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A post shared by LBCI Lebanon (@lbcilebanon)


 
 

ومن بين الجوائز الّتي حصلت عليها ملكة جمال لبنان عند تتويجها هو مبلغ مئة ألف دولار أميركي، فماذا فعلت بالمبلغ؟ ردت ياسمينا على السؤال قائلة: "بعد ما عملت شي، بعد ما لحّقت اتطلّع فيون. بعدني عم حضّر لمسابقة ملكة جمال الكون، بس أكيد رح أصرفن على التسوّق".

(LBCI)

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