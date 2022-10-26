بسيارة فارهة.. لاميتا فرنجية تظهر بفستان شفاف أظهر الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت لاميتا داخل سيارة فارهة وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود بكتف واحد ويتميز بقماشة شفافة من الأعلى إلى أسفله كشفت قسما من جسدها.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال لاميتا، مؤكدين انها "توب موديل".