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المرأة
نجاح زواجك مرهون بخمسة قيم أخلاقية.. طبقيها فوراً
Lebanon 24
26-10-2022
|
14:00
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الحب وحده لا يكفي لنجاح الزواج، فالزواج علاقة طويلة المدى تحتاج إلى بذل الجهد من الطرفين حتى يحققا النجاح والاستقرار. وهناك قيم أخلاقية تعمل كحجر أساس للعلاقة الزوجية الناجحة، تعرفي عليها من خلال السطور القادمة، وابدئي في تطبيقها على الفور لتحققي علاقة زوجية ناجحة.
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1- التغافل
التغافل عن الأخطاء الصغيرة التي لا تستحق القتال بسببها، قيمة أخلاقية راقية، توفر طاقتك ووقتك، وتقلل نسب الخلافات والمعارك الزوجية، لذا تحققي من الأمور المزعجة في زواجك قبل أن تناقشيها مع زوجك، إذا وجدتِ أنها غير مؤثرة ولا تستحق النقاش، تغافلي عنها.
2- الاحترام
الاحترام المتبادل بين الزوجين من أهم أساسيات نجاح الزواج. والاحترام الحقيقي يظهر في أوقات الخلاف، لذا احرصي على أن يكون احترامك لزوجك حقيقياً وظاهراً أمامه وأمام الجميع، واحرصي على أن يظل احترامك لزوجك ثابتاً لا يقل حتى في أوقات الخلاف.
3- ضبط النفس
ضبط النفس والسيطرة على الانفعالات، يساعدك على الاحتفاظ بهدوئك، وأيضاً احترامك لزوجك، خاصة في الأوقات التي تشعرين فيها بالانزعاج، لذا درّبي نفسك من الآن على التحكم في انفعلاتك والسيطرة على مشاعرك.
4- الغفران
الغفران قيمة عظيمة، ليس من السهل نسيان أخطاء الطرف الآخر، ولكن من الرائع منح الغفران من أجل الحصول على فرصة لنجاح العلاقة طالما أن زوجك ندم على الخطأ، وقدم اعتذاراً حقيقياً، ولا ينوي تكرار الخطأ، فتحلي بروح متسامحة، واغفري له.
5- الصبر والمثابرة
الزواج علاقة طويلة المدى، وهو ما يجعله معرضاً لأزمات صعبة، وعثرات عديدة، هذا الطريق الطويل يحتاج إلى الصبر، وعدم الاستسلام، يحتاج إلى المثابرة والإصرار على إنجاح العلاقة، لذا تحلي بالصبر، وروح المثابرة والإرادة القوية، واجعلي نجاح زواجك هدفاً مهماً في حياتك لا تقبلي التنازل عنه.
المصدر: نواعم
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