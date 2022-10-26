تقليل الملح إحداها.. طرق طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

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يحدث أن تلاحظ على أحد أفراد عائلتك أو زملائك في العمل أو أصدقائك، وجود هالات سوداء تحيط بعيونهم، يردونها إلى السهر الطويل أو التعب أو حتى التقدم في العمر.وفي الوقت الذي يتحاشى به الرجال، التفكير بطرق علاجية مفضلين الخلود للراحة لوقت أطول، تسعى النساء لتحسين شكل بشرتهن الجمالي، عبر تحسين مظهر عيونهن.يتفق الأطباء على أن الهالات السوداء التي تحيط بالعيون هي حالة مؤقتة، كما أن وجودها غير مقلق صحياً، حتى لو تكرر ظهورها لمرات كثيرة، خاصة وإن كان ذلك بسبب قلة النوم أو القلق أو التوتر أو ضغط العمل.وتعرف الهالات السوداء التي توجد أسفل العين تماماً، باسم "أكياس العين" طبياً، حيث تفقد البشرة الحساسة حول العين مرونتها، فيرق الجلد وتقل ألياف الكولاجين، الأمر الذي يجعل الأوعية الدموية تظهر بوضوح بلون غامق. ومن أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء: التعرض للشمس، فأشعتها القوية تحرض الجلد على إنتاج المزيد من الميلانين الذي يمنح الجلد لونه، والأكزيما التحسسية والتهاب الجلد بالتماس، ووجود اضطرابات التصبغ، والإصابة بالجفاف ونقص السوائل، والتعب والضغط النفسي، وفرك العينين كثيراً، والحساسية، والتدخين.وكون الهالات السوداء لا تعد مشكلة صحية، فلا يوجد علاج طبي لها، ويمكن، الاستعانة ببعض العلاجات المنزلية للتخلص منها مثل: الحرص على تنظيف وإزالة مستحضرات التجميل عن الوجه بشكل يومي، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام كريمات الوقاية، ويفضل ارتداء النظارات الشمسية، والتوقف عن ممارسة أي عادات تسيء إلى صحة البشرة مثل التدخين.ويفضل أيضاً تقليل استخدام الملح في وجبات الطعام، إذ يميل الماء في الجسم إلى الانتقال من المناطق ذات التركيز المنخفض من الملح، إلى المناطق ذات التركيز المرتفع، وتعد المنطقة المحيطة بالعينين المثال الأفضل لهذه الحالة وبالتأكيد يجب الخلود للنوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات، فقلة النوم تجعل الوجه أكثر شحوباً.