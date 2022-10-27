هبة نور: تعيش قصة حب.. وتكشف مواصفات حبيبها (فيديو)

أعربت الفنانة السورية هبة نور عن حبها للأعمال الدرامية التي تقدمها، لكنها تفضل الأعمال الكوميدية أكثر.

وقالت هبة خلال لقاء مع برنامج " MBC Trending": "صراحة بحب الأعمال الكوميدية كتير، بس للأسف مو كل الأحيان بتاخد حقها"، وذلك في إشارة منها إلى أن مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" لم يأخذ حقه بالعرض.

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وتابعت: "أنا أحب هذه المهنة كثيرا، وعملت عليها من كل قلبي. تأتيني عروض وأعمال جيدة بالطبع، لكنني اليوم أبحث عن شيء معين أود أن أقدمه وأظهره للناس".

وفي ردها على سؤال عن الفنانين الذين تتابعهم؟ قالت هبة: "جميعهم زملائي وأحبهم كثيراً لكن هناك فنانون أتابع كل أعمالهم ولا أفوّت ولا أي عمل لهم وهما قصي خولي ونادين نجيم".

كما كشفت هبة نور عن عيشها لقصة حب، حيث قالت: "بالطبع مغرمة لكن ليس بشاب من الوسط الفني".

وأضافت: "الحب في حياتنا يجب أن يكون موجوداً، الإنسان الطبيعي دائماً يحب، لكن موضوع الزواج اعتبره نصيب، من الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم". وتابعت: "سعيدة بحالة الحب أكثر من أكون عروساً".

وفي حديثها عن مواصفات الرجل الذي تحبه، قالت هبة: "أنا أحب الرجل أن يمتلك شخصية قوية.. واثق من نفسه.. يمنحني الثقة والحرية.. فأنا ارتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة هبة نور كان مسلسل "جوقة عزيزة" الذي تم عرضه في رمضان الماضي إلا ان المسلسل تعرض لانتقادات عديدة.

