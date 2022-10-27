وصفها بـ "أم الطرشة".. فنانة مصرية تتعرض للتنمر بسبب مرض ابنتها والنجوم يدعمونها

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لواقعة تنمر، إثر وصف أحد المتابعين لها بـ"أم الطرشة" بسبب مرض ابنتها بضعف السمع، وتعد ذلك هذه المرة الثانية التي تتعرض لها الفنانة للتنمر من قبل أحد متابعيها.

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وعلقت قائلة: "عملت بوست توعية لسرطان الثدي، وده كان أحد التعليقات.. حبيت أعرفكم بس إني مش هرد خالص.. هسيبلكم الموضوع ده! شكرًا".







و فور نشر الفنانة بوست تعرضها للتنمر، انهالت التعليقات على المنشور من قبل نجوم الفن، الذين حرصوا على دعم الفنانة. وشاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها، صورة لأحد التعليقات المتنمرة من أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستغرام".وعلقت قائلة: "عملت بوست توعية لسرطان الثدي، وده كان أحد التعليقات.. حبيت أعرفكم بس إني مش هرد خالص.. هسيبلكم الموضوع ده! شكرًا".و فور نشر الفنانة بوست تعرضها للتنمر، انهالت التعليقات على المنشور من قبل نجوم الفن، الذين حرصوا على دعم الفنانة.

وقالت كندة علوش: "أستغفر الله العظيم مش عارفة ده سواد ولا مرض ولا إيه اللي يخلي حد يفكر أو يكتب كده".

فيما قالت هدى المفتي: "استغفر الله العظيم.. متزعليش نفسك امراض نفسية". بينما قالت الفنانة علا رشدي: "ناس مريضة وربنا عاميهم، فقط تنفسي وأرسل لكي الحب والقوة".

فيما كتبت ايمي سمير غانم: "لقيت عندي فولو من الشخصية الغريبة دي فعملتله بلوك، وفي كل صلاة حسبي الله ونعم الوكيل".

وطالبت الفنانة بسنت شوقي بتقديم بلاغ في هذا الشخص، قائلة: "لازم يتبلغ عنه".