شاهد الوجه الحقيقي لشبيهة أنجلينا جولي "القبيحة"!

أثارت شبيهة انجلينا جولي الجدل عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" منذ قرابة عامين، وذلك حينما نشرت صورتها بعد تعديلها على برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" وكانت تشبه الفنانة أنجلينا جولي ولكن بشكل قبيح وشاحب للغاية .

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وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن الشابة الإيرانية سحر طبر البالغة من العمر 21 عاما، خرجت لأول مرة في مقابلة تلفزيونية عقب خروجها من السجن بسبب نشرها صورا مسيئة للفنانة أنجلينا جولي وإطلاق الشائعات أنها تحولت إلى شبيهة أنجلينا بتلك الصورة القبيحة .

وأوضحت سحر طبر العشرينية، أن الشرطة ألقت القبض عليها بعد الضجة التي أثارتها صورها عبر إنستغرام، وذلك بعدما اعتبر رواد التواصل الإجتماعي أنها تسيء لسمعة الفنانة أنجلينا جولي بتلك الصور.







وقال في تحقيقات الشرطة ان الصور التي تداولها رواد التواصل الإجتماعي، كانت صور عادية لها، و"قمت بتعديلها عبر برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"، و كانت سعيدة في البداية أن الصور التي نشرتها قام الرواد بنشرها على نطاق وسع ولكن انقلب السحر على الساحر حينما قام البعض بوصف الصور بأنها مسيئة للفنانة أنجلينا جولي".

جدير بالذكر أن، الشابة سحر طبر خرجت من السجن و ظهرت في مقابلة تلفزيونية مؤخرا لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لطالما استخدمته في برامج الفوتوشوب لتعديل الصور، وتبين أنها تتمتع بجمال طبيعي وليس كما ظهر في الصور التي وصفها الرواد بأنها " قبيحة".